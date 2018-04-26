Четверг, 26 Апреля 2018 18:08

АрмИнфо. И.о. министра финансов Армении Вардан Арамян сегодня, 26 апреля, после заседания правительства в ходе брифинга для журналистов коснулся своего дальнейшего пребывании в должности главы Минфина в команде Никола Пашиняна.

"Если я сейчас вам скажу, что я откажусь от членства в РПА и продолжу работу, вы меня будете уважать? Я работаю для своей страны, со своей командой", - указал Вардан Арамян.

Отметим, что почти все члены команды Карена Карапетяна, которых он назначил руководить портфелями - технократы. Все они, как сам Карапетян, стали членами дискредитировшей себя РПА "по долгу службы" в один день.