Четверг, 26 Апреля 2018 18:03

АрмИнфо.И.о. министра чрезвычайных ситуаций Армении Давид Тоноян выступил с заявлением, в связи с муссируемой информацией о его возможном назначении на пост министра обороны Армении "при новых властях".

"Я являюсь членом действующей команды Правительства Армении в качестве и.о. главы МЧС РА и продолжу выполнять возложенную на меня обязанность до тех пор, пока президент Армении не уволит меня. Я не собираюсь реагировать на какие-либо должностные предложения", - сказал Тоноян, передает пресс-служба МЧС РА.

На замечание можно ли воспринимать заявление оппозиционеров о его возможном назначении на пост министра обороны как провокацию, глава МЧС отметил, что эта позиция представителя политической силы, и он не считает правильным комментировать эту точку зрения.

На вопрос проводил ли он встречи или обсуждения с партией "Елк", Тоноян сказал, что в сложившейся "чрезвычайной политической ситуации" его повседневные встречи и телефонные разговоры с представителями этой политической силы связаны исключительно с обеспечением общественной безопасности.

Ранее, депутат от партии "Гражданский договор" Арарат Мирзоян на своей страничке в Facebook написал, что очень хорошим кандидатом на пост министра обороны является нынешний министр чрезвычайных ситуаций Давид Тоноян. "Давид Тоноян является истинным профессионалом, честным человеком, никогда не являлся героем каких-либо скандальных криминальных историй. Уверен, что под его руководством армянская армия модернизируется, будет служить своей единственной миссии - защите границ и не будет вмешиваться в политику. Все честные и профессиональные люди должны продолжить работу",- резюмировал оппозиционер