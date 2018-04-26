Четверг, 26 Апреля 2018 18:00

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 27 апреля текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 145, 145/1, 147/1 и собственные дома 100-106 на ул. Саркавага, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), детский сад N281, жилые дома 1/1- 1/4 на ул. П.Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 28А на ул. Сундукяна, жилой дом 12 на ул. Гр. Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Чухаджян, Меликян, Миракян, Зограпа;

10:30-13:30 жилые дома 11, 13, 13/1, 13/2, 15 на ул. Бакунца, жилые дома 11, 13, 15, 17, 21 на ул. Гюликевхян, спортивно-культурный центр

"Торк Ангех" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве;

10:30-16:30 жилые дома 29/4, 29/5, 70/1, 70/2 на ул. Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/1, 9 на

пр. Исакова во 2-ом Норкском массиве; собственные дома 37-337 в кв. "Норагюх", собственные дома 46, 46/81 на ул. Таирова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2 на ул. Саряна, 24, 28, 36, 38 на ул. Московян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 1-67 на ул. Арменакян, собственные дома 301-305 на ул. Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/3, 1/4, 1/5, 2, 3, 4, 5 в кв. "Саят-Нова" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50 в кв. "Дурян", детский сад N10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

в Араратском марзе:

10:00-12:00 частично село Овташат;

10:00-13:00 частично села Арарат и Воскетап; село Даракерт, частично села Хачпар и Гукасаван;

10:00-16:00 села Аргаванд, Геганист, Гетапня, частично село Далар;

13:30-16:00 частично село Сисаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 1-ый и 2-ой переулки Джермукского шоссе и территория автопарка в городе Вайк; в Гегаркуникском марзе:

10:30-11:30 община Гагарина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12:00-13:00 жилые дома 136, 141, 143, 147, 153 на ул. Наирян, 24, 25, 26, 27, 29, 33, 35 на ул. Налбандян, жилые дома 4, 6, 8, 10 на

ул. Саят-Новы, частные дома на улицах Прошян, Ашот Еркат, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 1-ая улица общины Тавшут в районе Ашоцк;

10:00-16:00 улицы 1, 2, 3, община Лусахбюр, общины Нор-Артик, пограничная застава "Харьков" в районе Ани; общины Башгюх, Покр

Сариар, Какавасар, Дзорашен, Сарапат в районе Ашоцк;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 кварталы N2, 3 на улице Пушкина в городе Ташир;

в Сюникском марзе:

09:30-11:00 село Аджибадж;

10:30-16:30 частично улицы Бакунца, Авангард в городе Горис. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями,

Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.