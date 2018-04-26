Четверг, 26 Апреля 2018 17:44

АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян на митинге на площади Республики в 19:00 расскажет о принятых стратегических решениях.

Он проинформировал, что сегодня прошли консультации между членами движений "Сделай шаг", "Откажи Сержу", а также студенческим движением. "На данной совместной встрече мы обсуждали вопрос, волнующий всех - а именно каким путем должна двигаться объявленная нами "бархатная революция".

Основной итог встречи - революция должна продолжиться, и должна привести к реальным, а не лживым изменениям. Митинг начнется в 19:00 на площадиРеспублики. Я ожидаю вашего активного участия, так как на митинге будет озвучено стратегическое решение. Также будет представлена дорожная карта второго этапа наших действий, направленных на достижение окончательной победы", - сказал Пашинян в своем видеообращении.