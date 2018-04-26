Четверг, 26 Апреля 2018 17:42

АрмИнфо. Режиссер Атом Эгоян и актриса Арсине Ханджян присоединились ереванским акциям неповиновения. Они специально с этой целью сегодня из Канады прибыли в Ереван.

Отметим, что в начале своих акций протеста Пашинян призвал всех видных деятелей Диаспоры, в том числе Шарля Азнавура, Сержа Танкяна, Атома Эгояна, Арсине Ханджян приехать в Армению и присоединиться к народному движению.