Четверг, 26 Апреля 2018 17:38

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Бако Саакян 26 апреля вместе с Президентом Армении Арменом Саркисяном посетил Первопрестольный Святой Эчмиадзин и встретился с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым и представителями высшего духовенства Армянской Апостольской Церкви. Об этом сообщает пресс-служба президента Арцаха.

Была обсуждена создавшаяся в Армении внутриполитическая ситуация. Подчеркнута необходимость сохранения стабильности и законности в стране.