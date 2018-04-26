Четверг, 26 Апреля 2018 17:36

АрмИнфо.И.о. министра транспорта, связи и ИТ Ваан Мартиросян сегодня в беседе с журналистами заверил, что Кабмин Армении работает в обычном режиме и продолжит свою работу в том же режиме.

Комментируя вчерашнюю информацию об отставке и.о. премьер-министра Армении Карена Карапетяна, которая далее была опровергнута самим Карапетяном, Ваан Мартиросян заявил: "Сегодня можно говорить все, что угодно. Но, как видите, сегодня правительство продолжает работу в обычном режиме. Мы продолжим работать".

На вопрос, готов ли он работать в составе нового правительства, в случае смены власти, он заявил: "всех призываю не говорить "если бы, да кабы".