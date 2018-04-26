Четверг, 26 Апреля 2018 17:15

АрмИнфо.Начальник полиции Армении Владимир Гаспарян поручил дорожной полиции прекратить административные производства с 13 по 25 апреля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба полиции, речь идет только о нарушениях, которые были допущены по причине перекрытия улиц активистами. Данные дела будут прекращены на основании 17-ой и 27-й статьей Кодекса Армении об административных правонарушениях.

Так как организаторы акций протеста уже выступили с заявлением о необходимости восстановления дорожного движения, Полиция сообщает, что практика прекращения административного производства не будет продолжаться и все те граждане, которые впредь нарушат правила дорожного движения, будут привлечены к административной ответственности.

Данное решение начальника полиции согласовано с и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном.