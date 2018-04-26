Четверг, 26 Апреля 2018 17:14

АрмИнфо. "Ни один партнер Армении не пытался вмешаться во внутреннюю политику страны в этот период", - заявил в беседе с журналистами заместитель министра ИД Шаварш Кочарян. Вместе с тем, по словам замминистра, важным, чтобы внешнеполитическое ведомство Армении работало в эти дни более внимательно и в усиленном режиме.

"В настоящее время все государственные структуры должны работать в обычном режиме. Это очень важно для страны, ее безопасности и международного авторитета", - сказал Кочарян. На вопрос, продолжит ли он работу в условиях смены правительства, Кочарян заявил, что сегодня не идет речи о его личных планах. "Важнее, чтобы ситуация в Армении получила мирное решение, в рамках закона и Конституции>, - заявил он, отметив, что видит все предпосылки для этого.