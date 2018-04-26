Четверг, 26 Апреля 2018 17:13

АрмИнфо.Пресс-секретарь МИД ФРГ выступил с заявлением в связи с ситуацией в Армении и отставкой Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны.

Слова пресс-секретаря МИД Германии приводятся на официальной странице посольства ФРГ в Армении на Facebook. В них в частности, говорится: "Федеративное правительство внимательно следит за развитием ситуации в Армении. В широких массах армянской общественности есть надежды и ожидания в связи с переходом от полупрезидентской к парламентской форме правления, и их не нужно разочаровывать. Мирный ход акций, прошедших в последние дни в Ереване и областях страны нам подсказывает, что армянское общество хочет строить свое будущее мирно, на основе уважения принципов демократии, прав человека и правового государства. После объявленной премьер-министром Сержем Саргсяном отставки, мы призываем все стороны в предстоящие дни также проявить здравомыслие и готовность к диалогу".