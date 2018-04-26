Четверг, 26 Апреля 2018 17:09

АрмИнфо. Очень хорошим кандидатом на пост министра обороны является нынешний министр чрезвычайных ситуаций Давид Тоноян. Об этом на своей страничке в Facebook написал депутат от партии "Гражданский договор" Арарат Мирзоян.

"Давид Тоноян является истинным профессионалом, честным человеком, никогда не являлся героем каких-либо скандальных криминальных историй. Уверен, что под его руководством армянская армия модернизируется, будет служить своей единственной миссии - защите границ и не будет вмешиваться в политику. Все честные и профессиональные люди должны продолжить работу",- резюмировал оппозиционер.

Получить комментарий на сей счет от Министерства чрезвычайных ситуаций АрмИнфо не удалось. Пресс-секретарь Министерства Нана Гндоян попросила позвонить через 10 минут, а затем не стала отвечать на звонки.