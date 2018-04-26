Четверг, 26 Апреля 2018 14:42

АрмИнфо.Члены кабинета министров Армении от коалиционной с РПА партии АРФ «Дашнакцутюн» подали прошения об отставке, - сообщает офис общественных связей АРФД. В отставку подали и.о. министра территориального управления и развития Давид Локян, и.о. министра образования и науки Левон Мкртчян, и.о. министра охраны природы Арцвик Минасян.

Заявления об отставке подали также члены АРФД, губернатор Ширакской области Артур Хачатрян и глава Арагацотнской области Ашот Симонян.

Напомним, что накануне партия АРФ Дашнакцутюн приостановила свое участие в коалиции с правящей Республиканской партией Армении (РПА). Как, в частности, говорится в партийном заявлении, поступившем в АрмИнфо, в течение последних дней АРФД прилагала последовательные усилия для формирования атмосферы единомыслия, для нахождения разумных решений, вытекающих из интересов народа, посредством диалога. … так далее так долго продолжаться не может. Могут возникнуть серьезные вызовы. Уверены, что создавшаяся ситуация может разрешиться исключительно в рамках конституции и закона. Учитывая сложившуюся ситуацию, заявляем о приостановлении нашего членства в политической коалиции».