Четверг, 26 Апреля 2018 13:59

АрмИнфо. Студенты из ЕГУ, которые с утра шествием ходили по ВУЗ-ам Еревана, призывая студентов других университетов присоединиться к акциям протеста "Сделай шаг", сейчас находятся на площади Свободы.

После непродолжительного отдыха студенты, под руководством лидера шествия, активиста Давида Петросяна начали обсуждения относительно аполитичности ВУЗ-ов страны и соблюдения порядка в Ереване.

Активист призвал участников акции протеста соблюдать порядок в Ереване, не допускать нарушения правил и не допускать хулиганства в рядах протестующих. Он также заявил, что, несмотря на то, что в ВУЗ-ах Еревана студенты могут выражать свое мнение, в университетах Гюмри студентам до сих пор угрожают и не разрешают присоединяться к акции. "Я призываю всех продолжать борьбу каждый в своем университете. Мы также должны исключить участие партийных деятелей в руководящем составе университета, и в студенческом совете. Нашей главной целью является не только исключение РПА, но и всех партийных студентов с руководящих должностей в наших ВУЗ-ах", - заключил Петросян.

В тоже время в другой части города проходит шествие под руководством лидера акции протеста "Сделай шаг" Никола Пашиняна.