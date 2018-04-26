Четверг, 26 Апреля 2018 13:58

АрмИнфо.В экономической сфере Армении есть очень тривиальные решения и есть некоторые новые идеи. Об этом в интервью РБК заявил лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян, отвечая на вопрос о программах политических и экономических реформ.

"Тривиальное решение - что в Армении не должно быть вообще никаких монополий. Потому что 20 тыс. наименований продуктов импортируется [в Армению] очень узким кругом бизнесменов. Фактически для других запрещено делать это. Компания Carrefour - одна из крупнейших фирм в сфере торговли сахаром. Но фактически Carrefour запрещено импортировать сахар в Армению. Нужно им разрешить делать это и другим тоже разрешить, и мы это обязательно сделаем. И еще мы намерены реформировать систему торговли так, чтобы практически уничтожить теневую экономику", - сказал он.

При этом Пашинян констатировал, что в России, к примеру, есть бонусные карты, когда покупаешь что-то в магазинах и какой-то процент от покупок остается на балансе этой карты. По его словам, они хотят сделать единую бонусную систему в платежной системе Армении - в такси, магазинах, сфере услуг. "Некоторый процент годовых покупок будет копиться на вашем открытом банковском счете, который вы сможете забрать, когда захотите. Это нужно, чтобы покупатель был заинтересован в регистрации транзакций. Налоговые органы будут регистрировать эти транзакции и, соответственно, брать с них пошлину. Мы посчитали, что за год это привело бы почти к 30-процентному росту бюджета. Это означает повышение заработных плат, пенсий и так далее",

- пояснил оппозиционный депутат.

Коснувшись зависимости Армении от российского бизнеса, в частности, обеспечения дочерним предприятием "Газпрома" "Газпром Армения" поставки и реализации природного газа на внутреннем рынке страны и возможностей снижения этой зависимости, Пашинян подчеркнул, что в первую очередь нужно посмотреть, как образуется цена на газ на армянском внутреннем рынке, потому что на границе российский газ действительно довольно дешевый. "Когда он доходит до людей, цена растет вдвое. И это очень сомнительный факт. Мы будем работать над тем, чтобы понять, почему это происходит, и я надеюсь, у нас будут некоторые возможности снизить цену на внутреннем рынке", - сказал Пашиян.

Говоря о том, что нужно исправить в Евразийском экономическом союзе, депутат констатировал, что в Организации очень много проблем. При этом он выразил надежду на то, что они очень спокойно и терпеливо будут обсуждать эти проблемы и не будет никаких кризисов в этой сфере.

На замечание о том, что он говорит без конкретики, Пашинян сказал: "Да. Потому что это очень чувствительная тема, и мы должны быть очень осторожны".

В тоже время Пашинян подчеркнул, что они никогда не говорили, что Армения должна покинуть ОДКБ. "Мы говорили, что Армения должна понять, какие обязательства имеют наши стратегические партнеры перед нами и какие конкретные обязательства имеем перед ними мы, потому что очень много неразберихи в этой сфере. Мы считаем, требования нужно конкретизировать и обоюдные обязательства тоже", - резюмировал Пашинян.