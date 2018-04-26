Четверг, 26 Апреля 2018 13:57

АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян рассказал детали встречи с Послом России в РА Иваном Волынкиным.

Отвечая на вопрос РБК, кто инициировал эту встречу, и какие основные темы обсуждались, в частности, сказал: "Я инициировал эту встречу, мы обсуждали ситуацию в Армении. Мы обсуждали очень многие вопросы, и главное - это, конечно, как Россия может понять ситуацию и как Россия может способствовать [разрешению] этой ситуации".

На замечание, нет ли у него опасений, что в случае затяжного политического кризиса Россия может занять некомфортную для них позицию, учитывая украинский опыт, Пашинян сказал, что не хочет учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история. "Я хочу четко констатировать (и об этом шла речь во время встречи с послом), что у этого [протестного] движения нет вообще никакого геополитического контекста. И это не движение ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии. Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления и это чисто внутриармянское движение. Есть некоторые субъекты, которые хотят представить, что они делают что-то по соглашению с Москвой [речь об исполняющем обязанности премьер-министра Армении Карене Карапетяне]. Но я очень рад, что официальные представители России говорят, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы Армении, тем более что тут нет никакого геополитического контекста и вообще нет ни капли антироссийских настроений", - уточнил депутат.

Он также проинформировал, что с российской стороной не очень детально, но обсуждался Нагорный Карабах.

Он также проинформировал, что 25 апреля утром он также встречался с послами Евросоюза в Армении и после встречи с российским послом встретился с послом США.

Отметим, что деталей встречи с посолом США пока нет.