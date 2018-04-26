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|В Ереване вновь стартовали акции неповиновения "Сделай шаг, откажи Сержу".
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АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян рассказал детали встречи с Послом России в РА Иваном Волынкиным.
Отвечая на вопрос РБК, кто инициировал эту встречу, и какие основные темы обсуждались, в частности, сказал: "Я инициировал эту встречу, мы обсуждали ситуацию в Армении. Мы обсуждали очень многие вопросы, и главное - это, конечно, как Россия может понять ситуацию и как Россия может способствовать [разрешению] этой ситуации".
На замечание, нет ли у него опасений, что в случае затяжного политического кризиса Россия может занять некомфортную для них позицию, учитывая украинский опыт, Пашинян сказал, что не хочет учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история. "Я хочу четко констатировать (и об этом шла речь во время встречи с послом), что у этого [протестного] движения нет вообще никакого геополитического контекста. И это не движение ни против России, ни против Соединенных Штатов, ни против Евросоюза, ни против Ирана, ни против Грузии. Это движение против коррупции, это движение против неэффективного правления и это чисто внутриармянское движение. Есть некоторые субъекты, которые хотят представить, что они делают что-то по соглашению с Москвой [речь об исполняющем обязанности премьер-министра Армении Карене Карапетяне]. Но я очень рад, что официальные представители России говорят, что не намерены вмешиваться во внутренние процессы Армении, тем более что тут нет никакого геополитического контекста и вообще нет ни капли антироссийских настроений", - уточнил депутат.
Он также проинформировал, что с российской стороной не очень детально, но обсуждался Нагорный Карабах.
Он также проинформировал, что 25 апреля утром он также встречался с послами Евросоюза в Армении и после встречи с российским послом встретился с послом США.
Отметим, что деталей встречи с посолом США пока нет.
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|Студенты университетов Еревана собрались у здания Оперы и балета и обсуждают вопросы соблюдения порядка в городе и аполитичности ВУЗ-ов страны
|Пашинян: В экономической сфере Армении есть очень тривиальные решения и есть некоторые новые идеи
|Пашинян: Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история
|Студенты ЕГУ шествием ходят по ВУЗ-ам Еревана, призывая студентов присоединиться к акции протеста
|Президент Армении выступил с очередным обращением к армянскому народу
|Алексей Навальный пристыдил россиян примером Армении
|Республиканская партия приняла решение: 1 мая на выборах премьера она выступит со своим кандидатом - им будет Карен Карапетян
|Участники акции протеста "Сделай шаг" шествием двинулись по улице Комитаса
|Правительство Армении разъяснило цели визита Армена Геворгяна в Москву
|Лидер движения "Сделай шаг" Никол Пашинян призвал граждан Армении прекратить перекрывать улицы Еревана
|Выборы премьер-министра РА состоятся 1 мая
|В Ереване вновь стартовали акции неповиновения "Сделай шаг, откажи Сержу".
|Прогноз: Во внешней политике Армении с приходом Пашиняна никаких изменений не предвидится
|Политолог: С мирной "бархатной революцией" Армению и армян можно только поздравить
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|Армен Геворгян и Эдвард Налбандян вылетели в Москву
|С 26 по 30 апреля в Армении ожидаются дожди и грозы
|Пашинян обещал заняться бардаком на дорогах столицы
|Объединение армянских академиков Германии призывает лидеров "бархатной революции" способствовать освобождению "Сасна Црер" и других политзаключенных
|Шарль Азнавур продолжит лечение в Париже
|Пашинян провел переговоры с Гагиком Царукяном
|Полиция Армении призвала не политизировать заявление Владимира Гаспаряна
|Состояние одного пострадавшего в ходе акций протеста в Ереване врачи оценивают как тяжелое
|В столице Армении предотвращена попытка крупного побега заключенных
|Республиканская партия Армении начинает обсуждения о смене председателя партии
|1 500 участников программы <Футбол для дружбы> приедут в Москву в июне
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го апреля
|Шарль Азнавур госпитализирован
|Пашинян: Карену Карапетяну не следует проявлять премьерских амбиций, ему остается признать победу ненасильственной, бархатной революции
|Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с ситуацией в Армении.
|Арарат Мирзоян рассказал о договоренностях между Николом Пашиняном и Кареном Карапетяном
|Армен Саркисян с Александром Лукашенко обсудили армяно-белорусские межгосударственные отношения
|Левон Барсегян: Свободу политзаключённым в Армении
|В посольстве РФ в Армении прошла встреча с Пашиняном и Мирзояном: Российская сторона призвала организаторов митингов к конструктивному диалогу с действующими властями
|Тигран Уриханян поддержит исключительно кандидатуру Гагика Царукяна на посту премьера
|Владимир Путин с Арменом Саркисяном обсудили текущую ситуацию в Армении
|Глава Полиции Армении призвал воздержаться от попыток склонить полицию на ту или иную сторону
|Активист: Не пугайте и не шантажируйте нас возможными проблемами в Арцахе
|Военнослужащий Армии обороны Республики Арцах получил ранение
|Подавший в отставку Серж Саргсян намерен собрать своих однопартийцев - депутатов
|Премьер-министра Армении изберут в парламенте - им будет Никол Пашинян
|Замминистра экономического развития и инвестиций Эмиль Тарасян освобождён от занимаемой должности
|Карен Карапетян и Посол ЕС Петр Свитальский обсудили складывающуюся в стране ситуацию
|Партия АРФ Дашнакцутюн заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с Республиканской партией
|Серж Танкян назвал причину отмены своего визита в Армению
|В отношении должностных лиц Нацпарка Севан возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями
|Партия <Наследие> не приемлет дальнейшего нахождения РПА у власти
|Второй депутат из "Дашнакцутюн" капитулировал: Андраник Карапетян примкнул к движению Пашиняна
|В Москве надеются: Ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле
|Конверс Банк в рамках "Недели аргентинского вина" объявляет о 25%-ом КешБэке
|Ричард Миллз: нет альтернативы диалогу в вопросе урегулирования политической ситуации
|Oсвобожден от занимаемой должности заместитель министра транспорта, связи и ИТ Арман Хачатрян
|"Дашнакцутюн" еще не решила, будет ли выдвигать своего кандидата на должность премьера или поддержит Пашиняна
|Заявление: Полиция и начальник полиции не участвуют в политических процессах и не могут поддерживать какую-либо из сторон
|Арам Араратян опровергает: Карен Карапетян не подал в отставку
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|Никол Пашинян на 2 часа оставляет участников демонстрации и удаляется на "важные переговоры"
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