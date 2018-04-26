Четверг, 26 Апреля 2018 13:25

АрмИнфо.Еще одна акция протеста "Сделай шаг", состоящая из студентов ЕГУ, сегодня 26 апреля двинулась шествием по ВУЗ-ам Еревана, призывая других студентов присоединиться к ним.

Студенты ненадолго перекрыли перекресток улицы Абовян-Корьюн, однако вскоре разблокировали движение на улице. Сейчас активисты находятся перед Лингвистическим университетом имени Брюсова и призывают студентов присоединиться к шествию.

Отметим, что сегодня от моста Ламбада стартовало еще одно шествие, под руководством лидера движения "Сделай шаг" Никола Пашиняна. Отметим, что депутат призвал участников акций протеста прекратить перекрывать дороги. Он объяснил это тем, что за последнее время машины без номеров нарушают порядок на улицах Еревана. "Я хочу, чтобы участники нашей акции протеста видели, те машины, которые ездят без номеров, и просили прикрепить номера", - пояснил Пашинян.