Четверг, 26 Апреля 2018 13:20

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян выступил с обращением, после проведения консультаций с политическими силами страны.

"Дорогие соотечественники, процессы в нашей стране в последние дни беспрецедентны. То, как организованная гражданская инициатива цивилизованным путем переросла в общенациональное движение, стало предметом гордости для всего армянства. Теперь у нас новая страница в истории Армении. Мы живем в новой Армении. В Армении, где каждый армянин и представитель Диаспоры должен приложить свою силу и энтузиазм для развития страны. Армения, которую будут приводить в пример по всему миру с точки зрения демократии, управления, гражданского общества, культуры, науки и экономики. Армения, где отец будет видеть как свое будущее, так и будущее своих поколений. Армения, которую будет любить каждый армянин - госслужащий и рядовой гражданин. Армения твоей и моей мечты", - заверил президент Армении.

Вместе с тем, Саркисян выразил убеждение, что отрицать данный факт было бы политически недальновидно. По его словам, так же как Серж Саргсян трезвой оценкой открыл ворота к новой Армении, подобным образом все политические силы, особенно представленные в Национальном собрании, должны сплоченно проложить этот путь - руководствуясь Конституцией. "Мы все обязаны должным образом осуществить ту историческую миссию, которая выпала на нашу долю, и пойти на этот шаг в этот судьбоносный для нашей страны момент. Политические силы, пользующиеся доверием большинства граждан, должны вместе вести страну по этому пути. Я убежден, что национальное сознание, накопленное в течение тысячелетия, не позволит упустить этот исторический момент. Я горд видеть сегодняшнюю Армению, и рад, что буду жить в сильной, единой, справедливой и процветающей Армении. Доброе утро, Армения. Доброе утро, гордый гражданин Армении",- заключил Саркисян.