Четверг, 26 Апреля 2018 13:18

АрмИнфо.Один из лидеров российской оппозиции, руководитель "Фонда борьбы с коррупцией" Алексей Навальный выступил с видеообращением, в котором прокомментировал события в Армении.

"Еще в прошлом месяце Серж Саргсян гордился тем, что его поддерживают свыше 76% граждан Армении. Он легко выиграл выборы, он контролировал все, от банков до футбола. Он превратил Армению в одну из самых коррумпированных стран мира. Ему подчинялись местные олигархи, которых он всячески поддерживал, полиция, армия, основные СМИ. Все было за него.

Но вот только позавчера люди вышли на улицы, и Серж Саргсян со всеми своими процентами был вынужден уйти в отставку. Почему? Есть две причины. Первая - он обманул людей, обещал, что останется во главе Армении два президентских срока, и когда пришло время уходить, он решил остаться у власти. Ничего не напоминает?> - сказал Навальный, напомнив, что в свое время к возможности избираться на пост президента три и более раз, свое отрицательное отношение выразил также президент России Владимир Путин, который ныне уже пятый срок находится на этом посту. "Саргсян изменил Конституцию, власть перешла от президента к премьер-министру, и он стал этим премьер-министром. Ну, то есть, вроде бы все по закону, а на самом деле жульничество и обман", - отметил Навальный

"И второе: люди, жители Армении отказались считать себя бесправными скотами. У Саргсяна, конечно, была и есть какая-то реальная поддержка части общества, но он решил, что на всех остальных, кто его не поддерживает, можно публично и откровенно плевать. Я крутой, я сижу в кабинете, а вы никто", - пояснил российский оппозиционер.

<Ну, вот и случилось то, что должно происходить в нормальном обществе

- люди мирно вышли на улицу. Прошло 10 дней, и Саргсян был вынужден уйти в отставку в результате совершенно мирных и законных действий протестующих>, - заключил Алексей Навальный.