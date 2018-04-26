Четверг, 26 Апреля 2018 13:17

АрмИнфо. Республиканская партия приняла решение: 1 мая на выборах премьера она выступит со своим кандидатом - им будет Карен Карапетян. Об этом АрмИнфо сообщили источники в ПРА.

В РПА напомнили, что имеют абсолютное большинство в парламенте и без проблем смогут провести своего кандидата.

Меж тем, все остальные парламентские силы - блоки "Царукян" и "Елк", а также недавний коалиционный партнер РПА партия АРФ "Дашнакцутюн" намерены поддержать кандидатуру оппозиционного депутата Никола Пашиняна.

Несмотря на это, РПА имеет 58 мандатов, а для избрания премьера достаточно 53 голоса за. Все остальные фракции вместе имеют 48 мандатов. Таким образом, если из РПА не будет перебежчиков в лагерь оппозиции, то Карен Карапетян будет избран премьером. Источники в РПА отмечают, что в настоящий момент во фракции царит единодушие по кандидатуре Карена Карапетяна.