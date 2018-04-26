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|Лидер движения "Сделай шаг" Никол Пашинян призвал граждан Армении прекратить перекрывать улицы Еревана
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АрмИнфо. Участники акции протеста "Сделай шаг" шествием двинулись поулице Комитаса.Лидер движения Никол Пашинян еще раз призвал участников протеста прекратить перекрывать улицы и урегулировать дорожное движение. Также лидер движения заявил, что призывает граждан не ездить по улицам города без номеров.
"Самым важным нашим действием сегодня является обеспечение правопорядка на улицах. Наша революция - революция права и порядка. Машины, которые ездят по улицам города без номеров хотят дискредитировать наше движение, это провокация. Я хочу еще раз заявить, те кто участвует в наших акциях в масках и в машинах без номеров, не с нами. Девизом нашего сегодняшнего шествия будет "Правопорядок"", - отметил лидер движения.
Участники акции скандируют: "Никол премьер-министр" и "Свободная независимая Армения".
Отметим, что незадолго до этого, Никол Пашинян обратился к участникам акции, перекрывшим дорогу на проспекте Аршакуняц, с просьбой прекратить блокировать улицы Еревана, так как этим пользуются люди, которые хотят дискредитировать данное движение.
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|Пашинян: В экономической сфере Армении есть очень тривиальные решения и есть некоторые новые идеи
|Пашинян: Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история
|Студенты ЕГУ шествием ходят по ВУЗ-ам Еревана, призывая студентов присоединиться к акции протеста
|Президент Армении выступил с очередным обращением к армянскому народу
|Алексей Навальный пристыдил россиян примером Армении
|Республиканская партия приняла решение: 1 мая на выборах премьера она выступит со своим кандидатом - им будет Карен Карапетян
|Участники акции протеста "Сделай шаг" шествием двинулись по улице Комитаса
|Правительство Армении разъяснило цели визита Армена Геворгяна в Москву
|Лидер движения "Сделай шаг" Никол Пашинян призвал граждан Армении прекратить перекрывать улицы Еревана
|Выборы премьер-министра РА состоятся 1 мая
|В Ереване вновь стартовали акции неповиновения "Сделай шаг, откажи Сержу".
|Прогноз: Во внешней политике Армении с приходом Пашиняна никаких изменений не предвидится
|Политолог: С мирной "бархатной революцией" Армению и армян можно только поздравить
|Дорожная полиция Армении только минувшей ночью составила 18 актов в отношении водителей авто без госномеров
|Армен Геворгян и Эдвард Налбандян вылетели в Москву
|С 26 по 30 апреля в Армении ожидаются дожди и грозы
|Пашинян обещал заняться бардаком на дорогах столицы
|Объединение армянских академиков Германии призывает лидеров "бархатной революции" способствовать освобождению "Сасна Црер" и других политзаключенных
|Шарль Азнавур продолжит лечение в Париже
|Пашинян провел переговоры с Гагиком Царукяном
|Полиция Армении призвала не политизировать заявление Владимира Гаспаряна
|Состояние одного пострадавшего в ходе акций протеста в Ереване врачи оценивают как тяжелое
|В столице Армении предотвращена попытка крупного побега заключенных
|Республиканская партия Армении начинает обсуждения о смене председателя партии
|1 500 участников программы <Футбол для дружбы> приедут в Москву в июне
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го апреля
|Шарль Азнавур госпитализирован
|Пашинян: Карену Карапетяну не следует проявлять премьерских амбиций, ему остается признать победу ненасильственной, бархатной революции
|Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с ситуацией в Армении.
|Арарат Мирзоян рассказал о договоренностях между Николом Пашиняном и Кареном Карапетяном
|Армен Саркисян с Александром Лукашенко обсудили армяно-белорусские межгосударственные отношения
|Левон Барсегян: Свободу политзаключённым в Армении
|В посольстве РФ в Армении прошла встреча с Пашиняном и Мирзояном: Российская сторона призвала организаторов митингов к конструктивному диалогу с действующими властями
|Тигран Уриханян поддержит исключительно кандидатуру Гагика Царукяна на посту премьера
|Владимир Путин с Арменом Саркисяном обсудили текущую ситуацию в Армении
|Глава Полиции Армении призвал воздержаться от попыток склонить полицию на ту или иную сторону
|Активист: Не пугайте и не шантажируйте нас возможными проблемами в Арцахе
|Военнослужащий Армии обороны Республики Арцах получил ранение
|Подавший в отставку Серж Саргсян намерен собрать своих однопартийцев - депутатов
|Премьер-министра Армении изберут в парламенте - им будет Никол Пашинян
|Замминистра экономического развития и инвестиций Эмиль Тарасян освобождён от занимаемой должности
|Карен Карапетян и Посол ЕС Петр Свитальский обсудили складывающуюся в стране ситуацию
|Партия АРФ Дашнакцутюн заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с Республиканской партией
|Серж Танкян назвал причину отмены своего визита в Армению
|В отношении должностных лиц Нацпарка Севан возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями
|Партия <Наследие> не приемлет дальнейшего нахождения РПА у власти
|Второй депутат из "Дашнакцутюн" капитулировал: Андраник Карапетян примкнул к движению Пашиняна
|В Москве надеются: Ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле
|Конверс Банк в рамках "Недели аргентинского вина" объявляет о 25%-ом КешБэке
|Ричард Миллз: нет альтернативы диалогу в вопросе урегулирования политической ситуации
|Oсвобожден от занимаемой должности заместитель министра транспорта, связи и ИТ Арман Хачатрян
|"Дашнакцутюн" еще не решила, будет ли выдвигать своего кандидата на должность премьера или поддержит Пашиняна
|Заявление: Полиция и начальник полиции не участвуют в политических процессах и не могут поддерживать какую-либо из сторон
|Арам Араратян опровергает: Карен Карапетян не подал в отставку
|Эрдоган: Турция с самого начала воспринимала карабахский конфликт как свою проблему
|Никол Пашинян на 2 часа оставляет участников демонстрации и удаляется на "важные переговоры"
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