Четверг, 26 Апреля 2018 12:59

АрмИнфо. Участники акции протеста "Сделай шаг" шествием двинулись поулице Комитаса.Лидер движения Никол Пашинян еще раз призвал участников протеста прекратить перекрывать улицы и урегулировать дорожное движение. Также лидер движения заявил, что призывает граждан не ездить по улицам города без номеров.

"Самым важным нашим действием сегодня является обеспечение правопорядка на улицах. Наша революция - революция права и порядка. Машины, которые ездят по улицам города без номеров хотят дискредитировать наше движение, это провокация. Я хочу еще раз заявить, те кто участвует в наших акциях в масках и в машинах без номеров, не с нами. Девизом нашего сегодняшнего шествия будет "Правопорядок"", - отметил лидер движения.

Участники акции скандируют: "Никол премьер-министр" и "Свободная независимая Армения".

Отметим, что незадолго до этого, Никол Пашинян обратился к участникам акции, перекрывшим дорогу на проспекте Аршакуняц, с просьбой прекратить блокировать улицы Еревана, так как этим пользуются люди, которые хотят дискредитировать данное движение.