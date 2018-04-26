Четверг, 26 Апреля 2018 12:57

АрмИнфо.Правительство Армении разъяснило цели визита и.о. вице-премьера Армена Геворгяна в Москву.

Как сообщает пресс-служба правительства, Армен Геворгян продолжает исполнять обязанности и.о. вице-премьера. "Исполняющий обязанности вице-премьера Армен Геворгян сегодня, 26 апреля вылетел в Москву с целью проведения рабочих обсуждений. По завершении обсуждений он вечером вернется в Ереван", - говорится в заявлении исполнительного органа.

Ранее АрмИнфо сообщало, что и.о. вице-премьера Армении Армен Геворгян некоторое время назад из ереванского международного аэропорта "Звартноц" отправился в Москву. Накануне вечером сообщалось и о том, что и.о министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян экстренно вылетел в Москву. Как передает армянская служба Радио Свободы (Радио Азатутюн) Армен Геворгян не стал отвечать на вопрос о том, с какой целью он едет в Москву. Тем временем, 25 апреля вечером в российских СМИ появилась информация о вылете и.о. министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Москву. Позже пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян подтвердил агентству "Интерфакс" информацию о зарубежной командировке своего начальника, однако направление называть не стал. Информацию о вылете и.о. министра ИД Армении прокомментировала и представитель МИД России. Как заявила в беседе с РБК спикер российского МИД России Мария Захарова, она не располагает информацией о вылете министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Москву. "У меня нет информации на этот счет, обращайтесь к армянской стороне", - заявила Захарова.