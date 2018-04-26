Четверг, 26 Апреля 2018 12:20

АрмИнфо.Лидер движения "Сделай шаг" Никол Пашинян призвал граждан Армении прекратить перекрывать улицы Еревана. Об этом депутат заявил на своей странице в соцсети Facebook.

Пашинян заявил, что на данный момент он собирается привести в порядок уличное движение в столице. "Вчера я узнал, что на улицах столицы едут машины без номеров и нарушают правила дорожного движения. Я уверен, что это те люди, которые хотят дискредитировать наше движение. На наших акциях не должны участвовать люди в масках и машинах без номеров. Я призываю всех граждан Еревана, не допускайте, чтобы по городу едут машины без номеров, призывайте граждан открывать номера. Нельзя допустить, чтобы какие-то люди пользовались данной возможностью в своих целях", - отметил депутат.