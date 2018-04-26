Четверг, 26 Апреля 2018 12:17

АрмИнфо. Председатель Национального Собрания Ара Баблоян назвал дату выборов премьер-министра Армении.

Как сообщает пресс-служба НС РА, в заявлении спикера парламента, в частности, говорится: "В соответствии с третьей частью 140-ой статьи конституционного закона "О регламенте Национального Собрания"

заявляю, что вопрос о выборах премьер-министра Республики Армения будет обсужден 1-го мая в 12:00 на специальном заседании Национального Собрания РА.

Днем ранее оппозиционная парламентская фракция "Елк" выдвинула на пост премьер- министра кандидатуру лидера протестного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна, который заявил, что готов стать премьером, если народ "возложит на него ответственность".

В то же время, руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Ваграм Багдасарян в тот же день исключил возможность голосования членов фракции за кандидатуру оппозиционного лидера. По его словам, фракция выдвинет на этот пост своего кандидата.

Отметим, что для избрания премьер-министра в парламенте необходимо набрать 53 голоса. После парламентских выборов в апреле 2017 года, которые оппозиционные силы считают сфальсифицированными, Республиканская партия получила абсолютной большинство - 58 мест. Партия АРФД, заявившая о своем выходе из коалиции с РПА, имеет в парламенте 7 мест. Партия "Блок Царукян", заявившая о поддержке кандидата от оппозиции обладает в НС РА 31 местом, а фракция "Елк" во главе с Николом Пашиняном - 9 мандатами.