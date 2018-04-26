Четверг, 26 Апреля 2018 12:07

АрмИнфо. Во внешней политике Армении с приходом Никола Пашиняна никаких изменений не предвидится. Прежде всего в силу того, что особенности армянской внешней политики полностью исключают возможность ее диктовки личными позициями кого бы то ни было. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

В результате массовых мирных протестов в Армении премьер-министр Серж Саргсян

сложил свои полномочия. 25 апреля сорвались переговоры и.о. премьер-министра Карена Карапетяна и лидера протестующих Никола Пашиняна. Власти называют требования оппозиции завышенными, а лидеры протеста заявляют, что революция не завершена до тех пор пока РПА остается у власти. Мирные акции протеста продолжаются уже две недели.

"На мой взгляд, это гораздо более глубокий процесс, в основе которого геополитика, географическое расположение Армении, конечно же наличие Карабаха и связанные с этим потребности в безопасности, главным образом в оружии. На днях сам Пашинян фактически исключил выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС. Да и до всех этих событий о необходимости выхода из ЕАЭС твердила прозападная партия "Просвещенная Армения", а не "Гражданский договор" Пашиняна", - отметил он.

Вместе с тем, Искандарян практически не видит параллелей между армянским и украинским революционными сценариями. Так, украинский конфликт и его центральная фигура - Виктор Янукович в первую очередь несли внешнеполитическую нагрузку. В основе украинского конфликта лежали выбор Украиной цивилизационной ориентации в виде Ассоциативного соглашения с Евросоюзом, чему активно противодействовала Москва. Меж тем, как, по его оценкам, в Армении о выборе между векторами развития речь не шла как при Серже Саргсяне, так и при новых властях страны. В этом свете, Искандарян убежден в исключительно внутриполитической мотивации армянских протестов.