Четверг, 26 Апреля 2018 12:06

АрмИнфо.С мирной "бархатной революцией" Армению и армян можно только поздравить, поскольку то как происходит в стране смена власти, в некотором смысле, беспрецедентно. Особенно на постсоветском пространстве. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

В результате массовых мирных протестов в Армении премьер-министр Серж Саргсян

сложил свои полномочия. 25 апреля сорвались переговоры и.о. премьер-министра Карена Карапетяна и лидера протестующих Никола Пашиняна. Власти называют требования оппозиции завышенными, а лидеры протеста заявляют, что революция не завершена до тех пор пока РПА остается у власти. Мирные акции протеста продолжаются уже две недели.

"Не думаю, что сегодня лидер оппозиции Никол Пашинян обладает такой уж мощной поддержкой большей части общества. Просто он сумел достаточно эффективно организовать и персонифицировать протестные отношения общества к власти в отношении Сержа Саргсяна. Пашинян даже не возглавил, а заменил собой всю оппозицию, а остальные оппозиционные партии в результате этого практически рассыпались. Господин Пашинян достаточно умело использовал протест против Саргсяна как двигатель всего движения. Однако, говорить сегодня об однозначной поддержке обществом Пашиняна было бы неправильно", - подчеркнул политолог.

При этом, в качестве наиболее вероятных кандидатов в премьеры Искандарян назвал Никола Пашиняна и Карена Карапетяна. По его прогнозам, во что все это выльется окончательно сегодня говорить преждевременно, поскольку в настоящее время новые политические расклады еще не сформированы.

Отмечая, что согласно Конституции, парламентские выборы происходят через 45 дней после отставки главы правительства, политолог охарактеризовал это как весьма маленький срок. Особенно в условиях отсутствия серьезных оппозиционных партий, которые смогут в этих выборах участвовать. "Тот же оппозиционный блок «Елк» практически разрушен, и в едином виде не существует. Соответственно, во внеочередных выборах будут участвовать новые люди и старые технократы, которых придется к выборам допустить просто потому, что у оппозиционеров не может найтись нужно количество будущих чиновников", - подчеркнул он.

Серьезной политической партии как структурированной институциональной опоры у Никола Пашиняна, по оценкам Искандаряна, нет. Соответственно, люди, которые попадут во власть из его окружения в значительной степени будут привлекаться по случайному признаку. Таким образом, по прогнозам политолога, их профессиональная компетентность может быть достаточно низкой.

Вместе с тем, Искандарян не исключил со временем раскола армянского общества на межэлитном уровне в силу существенной персонификации народных протестов.