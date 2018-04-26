Четверг, 26 Апреля 2018 11:56

АрмИнфо.Исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворгян некоторое время назад из ереванского международного аэропорта "Звартноц" отправился в Москву. Накануне вечером сообщалось и о том, что и.о министра иностранных дел Армении Эдвард Налбандян экстренно вылетел в Москву.

Как передает армянская служба Радио Свободы (Радио Азатутюн) Армен Геворгян не стал отвечать на вопрос о том, с какой целью он едет в Москву.

Сообщается, что Армен Геворгян прибыл в аэропорт без телохранителя. Он отправился один через контрольно-пропускной пункт, предназначенный для всех, в то время как чиновники в Армении обычно отправляются из аэропорта через зал, предназначенный для официальных делегаций.

Тем временем, 25 апреля вечером в российских СМИ появилась информация о вылете и.о. министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Москву. Позже пресс- секретарь МИД Армении Тигран Балаян подтвердил агентству "Интерфакс" информацию о зарубежной командировке своего начальника, однако направление называть не стал.

Между тем, ранее официальной информации о визите в Москву Армена Геворгяна и Эдварда Налбадяна не поступало.

Информацию о вылете и.о. министра ИД Армении прокомментировала и представитель МИД России. Как заявила в беседе с РБК спикер российского МИД России Мария Захарова, она не располагает информацией о вылете министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна в Москву. "У меня нет информации на этот счет, обращайтесь к армянской стороне", - заявила Захарова. -