Четверг, 26 Апреля 2018 11:18

АрмИнфо. Армяне Германии приветствуют происходящие в последние дни в Армении внутриполитические события.

Об этом говорится в заявлении Объединения армянских академиков Германии.

В заявлении, в частности говорится: "Мы поддерживаем акции протеста в Армении, и в дальнейшем приложим все усилия, чтобы поддержать граждан нашей Родины. Мы считаем, что для закрепления успеха и существующих достижений "бархатной революции" необходимо освободить группу "Сасна Црер" и других политзаключенных Армении. Они должны выйти из тюрьмы, и вовлечены в процесс построения нового государства. Они также могут стать мостом для сотрудничества между лидерами протестного движения и силами Диаспоры. Мы призываем лидеров "бархатной революции" без промедлений способствовать организации освобождению политзаключенных".