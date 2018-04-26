Четверг, 26 Апреля 2018 11:13

АрмИнфо. Лидер движения "Сделай шаг", оппозиционный депутат Никол Пашинян провел переговоры с лидером блока "Царукян" Гагиком Царукяном.

"Только что я встретился с Гагиком Царукяном. Мы обсудили сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные пути выхода из нее. Консультации продолжатся", - написал Пашинян на своей странице в "Facebook", поздно вечером 25 апреля.

Отметим, что на встрече журналистов не было.