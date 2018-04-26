Четверг, 26 Апреля 2018 11:08

АрмИнфо.Полиция Армении призвала не политизировать заявление Владимира Гаспаряна.

"В ходе митинга 25 апреля на площади Республики произошла попытка исказить заявление начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна к обществу и полиции и придать ему политический окрас. Заявляем, что слова начальника полиции Армении абсолютно не политизированы, и являются словами руководителя системы, который обеспокоен стабильностью государства, несущий ответственность за соблюдение общественного порядка, защиты прав государственности и граждан", - говорится в заявлении Полиции РА, поступившем в АрмИнфо.

Отметим, что накануне, начальник Полиции Армении Владимир Гаспарян выступил с обращением к согражданам, где подчеркнул, что любая революция становится бессмысленной, если предпринимаются попытки разрушить устои. В заявлении Гаспаряна, в частности, говорится о том, что он не хотел бы касаться правовой стороны последних событий, поскольку Полиция неоднократно делала заявления по данному вопросу. "Полиция выше политики и вне политических процессов. Полиция является гарантом стабильности, мира и покоя этого Государства. Полиция является гражданином этого государства, а не представителем власти или оппозиции. И попытки склонить полицию на ту или иную сторону увеличивают раскол, в котором можем оказаться все мы. Попытки заставить защитника родины пойти на предательство не могут оправдать никакую цель", - отмечается в обращении Гаспаряна. Как напомнил глава Полиции РА, для построения государства были отданы тысячи жизней, а обрушиться оно может за считанные часы, что недопустимо.

Меж тем, оппозиционный депутат Никол Пашинян на митинге 25 апреля интерпретировал словам Гаспаряна как сигнал о том, что теперь полиция не будет выполнять указания властей, и силовые структуры сегодня будут охотнее выполнять его приказы, чем и.о.премьера Карена Карапетяна.