Четверг, 26 Апреля 2018 10:10

АрмИнфо. По положению на вечер 25-го апреля в медицинских центрах Еревана проходят лечение 6 граждан Армении, пострадавших в ходе акций протеста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РА.

Согласно источнику, 25 апреля в клинику "Эребуни" было доставлено 3 участников акций протеста, двое из которых после получения медицинской помощи были выписаны. Состояние третьего врачи оценивают как тяжелое.

Состояние остальных пострадавших удовлетворительное. Они получают необходимое лечение, находятся под постоянным контролем врачей.