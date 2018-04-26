Четверг, 26 Апреля 2018 09:35

АрмИнфо. Фракция Республиканской партии в Национальном Собрании РА провела накануне встречу с подавшим в отставку третьим президентом РА Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра РА Кареном Карапетяном.

Согласно сообщению пресс-службы РПА, в первой части встречи Серж Саргсян подробно рассказал о причинах своей отставки с поста премьер-министра РА. Он также представил свое видение различных форматов работы в Национальном Собрании, призвав обратить особое внимание на вопросы внутренней стабильности и безопасности страны, что можно реализовать исключительно путем единения Республики.

Во второй части встречи члены фракции обсудили с исполняющим обязанности премьер-министра РА Кареном Карапетяном нынешнюю политическую ситуацию и возможные развития. Достигнута договоренность о том, что РПА выступит с заявлением о своей готовности без всяких предусловий обсудить любой вопрос со всеми сторонами. Кроме того, РПА намерена приступить к обсуждениям вопроса о смене председателя партии.

Напомним, что в настоящее время Республиканской партией продолжает руководить третий президент РА Серж Саргсян.