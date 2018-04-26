Четверг, 26 Апреля 2018 09:29

АрмИнфо.25 апреля во Всемирный день футбола и дружбы на всех континентах Планеты, более чем в 200 городах мира прошли торжественные мероприятия, посвященные продвижению дружбы, взаимного уважения и здорового образа жизни.

Десятки тысяч детей и взрослых приняли участие в дружеских матчах,

открытых тренировках, флэшмобах и спортивных праздниках. В этот день

каждый, кто разделяет важнейшие общечеловеческие ценности, такие как

равенство, уважение к другим культурам и мирное существование,

повязал на руку сине-зеленый браслет дружбы - символ Международной детской социальной программы ПАО <Газпром> <Футбол для дружбы>. Синяя нить браслета символизирует мирное небо, а зеленая - футбольное поле, доступное каждому. По всему миру участников поддержали известные футболисты, тренеры, телеведущие и артисты, а также представители государственных структур.

В Бразилии ко дню футбола и дружбы был приурочен приём в Посольстве России, на котором Юные участники программы вручили браслеты дружбы послам 27 государств Латинской Америки. В Алжире в честь демонстрации солидарности к ключевым ценностям проекта <Футбол для дружбы> юные спортсмены совместными усилиями провели генеральную уборку одного из крупнейших муниципальных футбольных стадионов, после чего прошли сразу два товарищеских матча - между местными детьми и Юными послами программы. Сенегал, впервые в этом году участвующий в программе, в день футбола и дружбы провел пресс-конференцию с участием легенды сенегальского футбола Амара Траоре, а также представителей Министерства спорта Сенегала. В Казахстане празднование дня футбола и дружбы совпало с Днем казахстанского футбола. В этот торжественный день был проведен открытый матч команды легендарного ФК <Кайрат>, знаменитым футболистам были повязаны браслеты дружбы. В Сербии дню футбола и дружбы было посвящено телешоу, на котором знаменитый актер и телеведущий Милан Калинич, большой поклонник ФК <Crvena Zvezda>, представил юных сербских участников проекта. В ЮАР юношеская футбольная академия <Young Bafana> провела товарищеский матч по пляжному футболу, а накануне - соревнование по гольфу, ведь кроме футбола настоящая дружба складывается в любом виде спорта.

В новом сезоне программы <Футбол для дружбы> принимают участие талантливые дети со всех уголков мира. Так, например, в Международный детский пресс-центр вошел 12-летний Язан Таха, Юный журналист из Сирии - популярный блогер и действующий со-комментатор футбольных матчей. В качестве одного из Юных тренеров выступает российская футболистка София Баженова, полузащитница женской юниорской сборной России U-16, победитель Чемпионата России по мини- футболу. В числе Юных футболистов программы - Себастьян Поадей из Новой Каледонии, одного из оазисов Океании, который играет в футбол с 4-х лет и является одним из самых юных спортсменов в футбольной команде его народа кониамбо - <Stade de Koniambo-Football Club>.

<В этом году мне посчастливилось стать участником программы <Футбол для дружбы>. Мне по- настоящему близки общечеловеческие ценности, особенно равенство, справедливость и победа. Без них нельзя жить в гармонии! Я очень рад, что скоро впервые увижу Россию, познакомлюсь с новыми друзьями, смогу развить свои навыки, ведь это большая ответственность и честь представлять свою страну на программе>, - сказал Беннет Вехибе, Юный посол программы <Футбол для дружбы> из США.

<Футбол - это моя страсть с детства! Я не представляю свою жизнь без спорта и моих друзей. Уверен, что благодаря программе <Футбол для дружбы> я сделаю еще один шаг на пути к своей мечте - стать профессиональным футболистом>, - добавил Сван Драме, Юный посол программы <Футбол для дружбы> из Франции.

<Я считаю, что футбол объединяет самых разных людей, потому что для настоящей дружбы нет преград, главное - это доброта и отзывчивость. Я очень хочу стать знаменитым футболистом, чтобы моя страна могла мною гордиться>, - поделился эмоциями Жадиди Меууо Ндомбуки, Юный посол программы <Футбол для дружбы> из Кении.

<Это замечательно, что имена Юных послов нового сезона программы были объявлены именно сегодня, во Всемирный день футбола и дружбы. Могу сказать, что участникам из Танзании хочется как можно скорее обменяться своими впечатлениями от участия в проекте с ребятами из разных стран. Искренне желаю всею юным спортсменам удачи и незабываемых дней в Москве>, - отметил Эммануэль Саакаи, директор танзанийской футбольной академии Lengo, координатор программы <Футбол для дружбы> в Танзании.

Впервые день Футбола и дружбы был провозглашен Юными послами Международной детской социальной программы ПАО <Газпром> <Футбол для дружбы> в 2014 году. В разные годы в мероприятиях приняли участие знаменитые футболисты, в том числе сербский защитник Бранислав Иванович и российский вратарь Юрий Лодыгин из футбольного клуба Зенит (Санкт-Петербург, Россия), голландский нападающий Дирк Куйт из футбольного клуба Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды), греческий победитель чемпионата Европы по футболу 2004 года в составе национальной сборной страны Теодорас Загаракис. За время проведения Всемирного дня футбола и дружбы более 500 тысяч человек были вовлечены в праздничные мероприятия. В разные годы этот праздник поддержали сотни футболистов: легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр (Германия), один из сильнейших нападающих в истории африканского континента Дидье Дрогба (Кот-д'Ивуар), знаменитый защитник мадридского Реала Мичель Сольгадо (Испания), экс-футболит лондонского Арсенала Андрей Аршавин (Россия), бывший капитан национальной сборной Витор Байа (Португалия) и другие звезды из мира футбола.

Международный детский социальный проект <Футбол для дружбы> реализуется ПАО <Газпром> с 2013 года. Проект объединяет детей разных национальностей, разного пола, разных физических возможностей. Цель проекта - развитие детского футбола, воспитание уважения к различным культурам и национальностям у детей из разных стран. Ключевые ценности, которые поддерживают и продвигают участники, - дружба, равенство, справедливость, здоровье, мир, преданность, победа, традиции и честь.