Четверг, 26 Апреля 2018 09:28

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

26 апреля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 27, 27/1, 33, 33А, 35, 35А на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Ахтанака 1, 3, 4, 5, 6, 7, переулки Тычины 2, 3, жилые дома 83, 85, 89 на ул. Андраника, жилые дома 6 на 1-ом переулке Фучика, 4, 5, 7 на 2-ом переулке, жилые дома 25, 27 на ул. Маргаряна, улицы Верин Шенгавит 11 и Манташян; жилые дома 1, 2, 3 на ул. Гюликевхян, жилые дома 1, 3, 4 на переулке Гюликевхян, жилые дома 51, 53 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-ом Норкском массиве; улицы Нор Харберд 7-14, собственные дома 47-62 на 7-ой улице, 27-60 на 9-ой улице, 61-87 на 32-ой улице, 32-60 на 40-ой улице, 54-60 на 42- ой улице, 25-46 на 44-ой улице в Ареше, жилой дом 1 и собственные дома 3-53 на 42-ой улице Ареша; жилые дома 2-34 на 44-ой улице Ареша;

10:30-16:30 жилые дома 12, 14, 16, 18 на ул. Сафарян, жилой дом 7 на ул. Джугаи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом

Норкском массиве; жилые дома 11, 13, 13/1, 13/2, 15 на ул. Бакунца, жилые дома 11, 13, 15, 17, 21 на ул. Гюликевхян, спортивно-культурный центр "Торк Ангех" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 4-м Норкском массиве; жилой дом 44 на ул. Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; муниципалитет административного округа "Кентрон" (односторонне) и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 2 на ул. Саряна, жилые дома 24, 28, 36, 38 на ул. Московян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частично собственные дома 51-81 на ул. Вормнадирнери, собственные дома 229-239 на ул. Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-67 на ул. Арменакяна, собственные дома 310-305 на ул. Норки Айгинер и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 собственные дома 77-106 на 26-ой улице в Нор-Ареше; собственные дома 19- 41 на переулках Димитрова 3, 4, 5;

11:00-17:00 жилой дом 2 на ул. П.Севака, жилые дома 1, 1Б, 3, 4, 5 на 1-ом тупике Улнеци, школа N127 и прилегающие абоненты (не

являющиеся жильцами), жилые дома 119, 121, 121/1, 123/2, 123/2, 125, 125/1 на ул. Саркавага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично улица Гераци в городе Масис; частично село Ноякерт;

10:30-16:00 частичо село Далар;

11:00-14:30 частично село Ншаван;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 жилые дома 51, 53 на Джермукском шоссе и 23 на ул. Саравани в городе Вайк;

11:00-15:00 частично улицы Исраеля Ори, Атарбекяна, Арсеняна, Исаакяна, Мясникяна, Орбели в городе Ехегнадзор;

в Котайкском марзе:

12?00-15?00 квартал "Кочор" в городе Раздан; станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", прилегающие производственные

территории и абоненты, не являющиеся жильцами;

в Гегаркуникском марзе:

11?00-12?00 община Цахкунк, прилегающие производственные территории и абоненты, не являющиеся жильцами;

15?30-16?30 частично община Варсер, телецентр, центр автотехобслуживания, проходной пункт дорожной полиции "Севан-Ереван",

газозаправочные станции "Усик Седракян", "Левлен" и "Газ Ама", ООО "Ара-Арег", "Ранчпар", "Гамлет Погосян", прилегающие производственные территории и абоненты, не являющиеся жильцами;

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 1-ая улица общины Тавшут в районе Ашоцк;

10:00-16:00 улицы 1, 2, 3, община Лусахбюр, общины Нор-Артик, пограничная застава "Харьков" в районе Ани; общины Башгюх, Покр

Сариар, Какавасар, Дзорашен, Сарапат в районе Ашоцк;

в Лорийском марзе:

11:00-17:00 кварталы N3, 4 на улице Пушкина в городе Ташир;

в Сюникском марзе:

11:00-14:00 село Ньювади;

11:30-16:30 частично село Тег.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.