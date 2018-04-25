Среда, 25 Апреля 2018 22:59

АрмИнфо.Ряд депутатов от Республиканской партии официально заявили, что готовы проголосовать за кандидатуру народа на должность премьер-министра, заявил лидер национального движения гражданского неповиновения, оппозиционный депутат Никол Пашинян, выступая перед собравшимися на площади Республики.

По словам Пашиняна, Карен Карапетян наделся, что после 24-го апреля, а именно 25-го апреля народ не выйдет на уличные акции протеста. “Но сегодня стало очевидно, что Карапетяну остается только незамедлительно признать победу ненасильственной, бархатной революции. Карену Карапетяну не следует проявлять премьерских амбиций, поскольку он не станет “у руля” государства. Таким образом, мы требуем незамедлительной и полной капитуляции Республиканской партии перед народом”, - заявил он.

Как указал оппозиционер, вопрос отставки Карена Карапетяна, о которой сегодня говорилось неоднократно и которую и.о. премьер-министра в итоге опроверг лично, следует рассматривать только в контексте законов РА. С того момента, как подал в отставку Серж Саргсян, по словам Пашиняна, подало в отставку и правительство Армении в полном составе. “Карен Карапетян провозгласил себя вр.и.о премьера, но наши юристы сегодня, изучив законодательство Армении, пришли к заключению о том, что, в условиях отставки премьера, неможет быть и.о. премьер-министра. Получается, что Карен Карапетян может выступать всего лишь в качестве и.о первого вице-премьера”, - заявил оппозиционер.

Тем не менее, как сообщил Пашинян, Карапетян сегодня пригласил к себе силовиков и предложил ввести чрезвычайное положение в республике. “Удивляюсь его логике, если бы была такая возможность, разве Серж Саргсян первый не прибегнул к ней?”, - вопросил лидер протестного движения.

Как отметил Пашинян, сторонники Карапетяна распространяют информацию о том, что якобы он заручился поддержкой Москвы в вопросе возможного премьерства. “Призываю не распространять подобную провокацию, поскольку сегодня я встречался с официальными представителями Москвы, и они вновь подтвердили, что не собираются вмешиваться во внутренние дела Еревана”, - заявил он. Вместе с тем оппозиционный депутат призвал бизнесменов, сторонников Карена Карапетяна, также не вмешиваться во внутреннюю политику Армении.

Что касается положения внутри РПА и отношений членов партии с и.о. премьер-министром, то, по словам Пащиняна, Карапетян не пользуется тут полной поддержкой. Даже ряд депутатов РПА сегодня официально заявили, что готовы поддержать кандидатуру премьера, назначенного народом, на голосовании в парламенте. “Как несколько дней назад я заявил, что Серж Саргсян далее не имеет рычагов власти в Армении, то сегодня то же самое могу заявить и о Карене Карапетяне», - сказал Никол Пашинян, подчеркнув, что ни одна силовая структура не будет следовать его приказу, по той простой причине, что нынешний и.о. не имеет законных на то полномочий.

В конце своего выступления Никол Пашиян заявил, что акции гражданского неповиновения завтра в 12.00 будут продолжены – опять будут перекрыты улицы, мосты. “Еще несколько дней и мы закроем страницу этой истории”, - заверил он.–