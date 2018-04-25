Среда, 25 Апреля 2018 22:27

АрмИнфо.Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 апреля провел телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Как сообщили в аппарате президента Армении, были обсуждены вопросы армяно- казахстанского сотрудничества. Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с ситуацией в Армении.

Собеседники согласились, что имеющиеся проблемы должны быть решены в рамках закона и Конституции. -