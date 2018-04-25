Среда, 25 Апреля 2018 22:08

АрмИнфо. Депутат Национального Собрания, активист движения "Сделай шаг" Арарат Мирзоян рассказал о договоренностях между Николом Пашиняном и и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном.

По его словам, 23 апреля, когда он и Никол Пашинян содержались в местах временного содержания задержанных лиц, их посетил Карен Карапетян. Тогда же, как указал Мирзоян, стороны договорились, что Серж Саргсян подаст в отставку в течение двух часов, что было сделано. Вторая договоренность касалась надлежащего проведения дня памяти жертв Геноцида армян. Была достигнута договоренность также встретиться 25- го апреля утром для проведения переговоров. Спустя некоторое время, когда оппозиционеры представили список переговорщиков со своей стороны и трех человек с их стороны, Карен Карапетян отказался и вышел из переговорного процесса. "Карен Карапетян хотел прийти на переговоры один. Этим он хотел показать, что пользуется полным доверием РПА. Вместе с тем, он хотел всему миру продемонстрировать, что является единственным человеком, который может разрешить ситуацию", - пояснил он.

Отметим, что сегодня утром ожидалась встреча И.О. премьер-министра Армении Карена Карапетяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна. Но поздно вечером Карен Карапетян выступил с заявлением по поводу отмены намеченной встречи с Николом Пашиняном, заявив, что заранее анонсированная встреча не состоится, потому что Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, касательно формата, повестки и освещения. "Со стороны последнего был предложен список участников с нашей стороны и было объявлено, что будут проводиться переговоры исключительно вокруг его повестки. Это означает не переговоры или диалог, а озвучивание исключительно собственной позиции, повестки, вплоть до определения переговорщиков с нашей стороны. Имея определенный опыт в проведении переговоров, никогда не слышал о таком формате".