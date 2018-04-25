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|Oсвобожден от занимаемой должности заместитель министра транспорта, связи и ИТ Арман Хачатрян
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|Заявление: Полиция и начальник полиции не участвуют в политических процессах и не могут поддерживать какую-либо из сторон
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|Протесты против РПА разрастаются: Капитан полиции присоединился к протестующим
|Все таможенные пункты на территории Армении функционируют в штатном режиме
|Тавадян: Учитывая вызовы региона, ключевой гарантией безопасности Армении является евразийская интеграция
|Пашинян бойкотируeт внеочередные выборы, объявленные РПА
|Депутат от партии АРФ "Дашнакцутюн" Сурен Манукян присоединился к народному движению
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АрмИнфо. Депутат Национального Собрания, активист движения "Сделай шаг" Арарат Мирзоян рассказал о договоренностях между Николом Пашиняном и и.о. премьер-министра Армении Кареном Карапетяном.
По его словам, 23 апреля, когда он и Никол Пашинян содержались в местах временного содержания задержанных лиц, их посетил Карен Карапетян. Тогда же, как указал Мирзоян, стороны договорились, что Серж Саргсян подаст в отставку в течение двух часов, что было сделано. Вторая договоренность касалась надлежащего проведения дня памяти жертв Геноцида армян. Была достигнута договоренность также встретиться 25- го апреля утром для проведения переговоров. Спустя некоторое время, когда оппозиционеры представили список переговорщиков со своей стороны и трех человек с их стороны, Карен Карапетян отказался и вышел из переговорного процесса. "Карен Карапетян хотел прийти на переговоры один. Этим он хотел показать, что пользуется полным доверием РПА. Вместе с тем, он хотел всему миру продемонстрировать, что является единственным человеком, который может разрешить ситуацию", - пояснил он.
Отметим, что сегодня утром ожидалась встреча И.О. премьер-министра Армении Карена Карапетяна и лидера оппозиции Никола Пашиняна. Но поздно вечером Карен Карапетян выступил с заявлением по поводу отмены намеченной встречи с Николом Пашиняном, заявив, что заранее анонсированная встреча не состоится, потому что Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые требования, касательно формата, повестки и освещения. "Со стороны последнего был предложен список участников с нашей стороны и было объявлено, что будут проводиться переговоры исключительно вокруг его повестки. Это означает не переговоры или диалог, а озвучивание исключительно собственной позиции, повестки, вплоть до определения переговорщиков с нашей стороны. Имея определенный опыт в проведении переговоров, никогда не слышал о таком формате".
|Пашинян: Карену Карапетяну не следует проявлять премьерских амбиций, ему остается признать победу ненасильственной, бархатной революции
|Президент Казахстана выразил озабоченность в связи с ситуацией в Армении.
|Арарат Мирзоян рассказал о договоренностях между Николом Пашиняном и Кареном Карапетяном
|Армен Саркисян с Александром Лукашенко обсудили армяно-белорусские межгосударственные отношения
|Левон Барсегян: Свободу политзаключённым в Армении
|В посольстве РФ в Армении прошла встреча с Пашиняном и Мирзояном: Российская сторона призвала организаторов митингов к конструктивному диалогу с действующими властями
|Тигран Уриханян поддержит исключительно кандидатуру Гагика Царукяна на посту премьера
|Владимир Путин с Арменом Саркисяном обсудили текущую ситуацию в Армении
|Глава Полиции Армении призвал воздержаться от попыток склонить полицию на ту или иную сторону
|Активист: Не пугайте и не шантажируйте нас возможными проблемами в Арцахе
|Военнослужащий Армии обороны Республики Арцах получил ранение
|Подавший в отставку Серж Саргсян намерен собрать своих однопартийцев - депутатов
|Премьер-министра Армении изберут в парламенте - им будет Никол Пашинян
|Замминистра экономического развития и инвестиций Эмиль Тарасян освобождён от занимаемой должности
|Карен Карапетян и Посол ЕС Петр Свитальский обсудили складывающуюся в стране ситуацию
|Партия АРФ Дашнакцутюн заявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с Республиканской партией
|Серж Танкян назвал причину отмены своего визита в Армению
|В отношении должностных лиц Нацпарка Севан возбуждено уголовное дело по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями
|Партия <Наследие> не приемлет дальнейшего нахождения РПА у власти
|Второй депутат из "Дашнакцутюн" капитулировал: Андраник Карапетян примкнул к движению Пашиняна
|В Москве надеются: Ситуация в Армении будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле
|Конверс Банк в рамках "Недели аргентинского вина" объявляет о 25%-ом КешБэке
|Ричард Миллз: нет альтернативы диалогу в вопросе урегулирования политической ситуации
|Oсвобожден от занимаемой должности заместитель министра транспорта, связи и ИТ Арман Хачатрян
|"Дашнакцутюн" еще не решила, будет ли выдвигать своего кандидата на должность премьера или поддержит Пашиняна
|Заявление: Полиция и начальник полиции не участвуют в политических процессах и не могут поддерживать какую-либо из сторон
|Арам Араратян опровергает: Карен Карапетян не подал в отставку
|Эрдоган: Турция с самого начала воспринимала карабахский конфликт как свою проблему
|Никол Пашинян на 2 часа оставляет участников демонстрации и удаляется на "важные переговоры"
|Гагик Царукян отказался от предложения занять пост премьера Армении
|Протесты против РПА разрастаются: Капитан полиции присоединился к протестующим
|Все таможенные пункты на территории Армении функционируют в штатном режиме
|Тавадян: Учитывая вызовы региона, ключевой гарантией безопасности Армении является евразийская интеграция
|Пашинян бойкотируeт внеочередные выборы, объявленные РПА
|Депутат от партии АРФ "Дашнакцутюн" Сурен Манукян присоединился к народному движению
|Ваграм Багдасарян: На должность премьер-министра РПА выдвинет своего кандидата
|Члены блока <Царукян> раскаиваются за то, что ранее поддержали кандидатуру Сержа Саргсяна в парламенте - Произошла ошибка
|В Минобороны Армении призвали не распространять дезинформацию в связи с появлением в армянском небе вертолетов ВС РА
|Саакашвили: На события в Армении повлияли не только тяжелый социальный фон, но и антироссийские настроения
|Кремль: Надеемся консенсусное решение в Армении будет найдено уже в ближайшее время
|Грузинский эксперт: Отставка Саргсяна на данном этапе - тактический шаг
|Демократическая партия Армении присоединилась к народному движению
|Жест доброй воли от ереванской мэрии: В период с 12-го по 23-е апреля за неуплату за парковку не будут выписываться административные штрафы
|Рубен Варданян: Главное, чтобы одних коррумпированных олигархов не сменили другие
|РПА обсуждает возможность повторного задержания Пашиняна и лишения его депутатской неприкосновенности
|Лидер партии <Единение> Вардан Осканян выступил с заявлением
|Никол Пашинян сообщил о переговорах с аккредитованными в Армении послами стран ЕС
|ANCA подверг резкой критике позицию Трампа по Геноциду армян
|Никол Пашинян: глава Правительства должен быть избран в НС, но до этого народ на площади должен дать на это согласие
|Партии "Наследие" и "Просветленная Армения" призывают граждан страны присоединиться к протесту
|И.о. министра спорта и по делам молодежи подал в отставку
|Социально-демократическая партия "Гнчакян" призвала и.о премьер-министра сложить полномочия
|Карапетян: Я не знаю ни одной страны, где бы народного избранника выбирали на площади
|Жирайр Сефилян и группа "Сасна Црер" обратились к победившему армянскому народу
|Армянская оппозиция вновь вышла на улицы, скандируя "РПА уходи, забудь Армению": "Процветающая Армения" присоединится к общенациональной волне протеста
|Президент РА: Страна и молодая демократия находится перед серьезным испытанием
|Никол Пашинян и Гагик Царукян договорились, что блок "Царукян" проголосует за кандидатуру Пашиняна
|Карапетян убежден: Решение о проведение внеочередных выборов должны принять все политические силы страны
|Беларусь и Казахстан выразили поддержку дружественному армянскому народу
|Президент Арцаха подчеркивает необходимость решения всех спорных вопросов путем диалога и в рамках закона
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