Среда, 25 Апреля 2018 21:56

АрмИнфо. Президент Республики Армения Армен Саркисян 25 апреля провел телефонный разговор с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как сообщили в аппарате президента Армении, были обсуждены армяно- белорусские межгосударственные отношения, а также затронута сложившаяся в республике ситуация. Собеседники подчеркнули, что все процессы должны осуществляться исключительно в рамках Конституции.

Отмечается также, что, идя навстречу обращенному к нему призыву, в течение всего дня 25 апреля президент Армении Армен Саркисян провел ряд встреч с представителями парламентских и внепарламентских сил, а также с общественными и политическими деятелями, чтобы обсудить ситуацию в стране и пути выхода из нее. В ходе обсуждения все участники согласились с тем, что поднятые вопросы должны быть решены в рамках Конституции, включая все конституционные процессы, вплоть до проведения досрочных парламентских выборов, а в случае необходимости, до внесения изменений в Избирательный кодекс