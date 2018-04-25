Среда, 25 Апреля 2018 21:56

АрмИнфо.Первоочередная задача оппозиционного движения, в случае смены власти - добиться свободы для всех политзаключенных в Армении. Об этом выступая с трибуны на площади Республики заявил председатель Совета пресс-клуба "Аспарез" Левон Барсегян.

По его словам, так получилось, что в период его задержания, он находился в УИУ <Нубарашен> в одной камере с заключенным Андриасом Гукасяном. Как указал активист, условия там ужасающие. "Это ад, со страшными нечеловеческими условиями содержания заключенных, уничтожающими человеческое достоинство. Даже несение наказания может быть достойным", - указал он. Таким образом, как подчеркнул Левон Барсегян, первоочередная задача новых властей Армении добиться свободы для политзаключенных и улучшение условий в местах содержания заключенных.

Напомним, что 24 апреля Барсегян вышел на свободу, арестованный 23 апреля решением столичного суда общей юрисдикции.

Что касается АндриасаГукаясна, которому предъявлено обвинение в организации и в участии в массовых беспорядках 29 июля 2016 года, то в марте с.г. 29 общественных организаций Армении выступили с заявлением, выражая свою обеспокоенность в связи с уголовным преследованием в отношении члена движения "Новая Армения" Андреаса Гукасяна. Согласно заявлению организаций, власти Армении "наказывают" Андреаса Гукасяна за его политические взгляды. Общественные организации требуют от властей Армении освободить Гукасяна и прекратить преследование в его отношении.