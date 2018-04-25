Среда, 25 Апреля 2018 21:54

АрмИнфо.Посольство России в Армении представило детали встречи с оппозиционными депутатами Национального Собрания НиколомПашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс- секретарем партии <Гражданский договор> Тиграном Авиняном.

<25 апреля 2018 года в посольстве Российской Федерации в Армении прошла встреча с оппозиционными депутатами Национального Собрания Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем партии <Гражданский договор> Тиграном Авиняном. В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Республике Армения. Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Республики Армения. Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло>, - говорится в сообщении посольства России в Армении.