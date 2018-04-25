Среда, 25 Апреля 2018 21:53

АрмИнфо.Партия <Альянс>, являющаяся частью блока "Царукян" поддержит исключительно кандидатуру руководителя блока Гагика Царукяна на посту премьер-министра Армении, если он, конечно, выдвинет свою кандидатуру.

Как говорится в заявлении партии <Альянс>, в противном случае представитель <Альянса> Тигран Уриханян не будет голосовать за какого-то другого кандидата, <продолжив бороться в рядах народа против власти республиканцев>.

Между тем, сегодня партия "Процветающая Армения" (блок "Царукян") выступила с призывом о присоединении к общенациональной волне протеста. "Призываем всех однопартийцев во всех областях республики и в Ереване мобилизоваться и выйти на улицу", - говорится в заявлении партии.