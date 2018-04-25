Среда, 25 Апреля 2018 21:23

АрмИнфо.Любая революция становится бессмысленной, если предпринимаются попытки разрушить устои, а для создания армии и полиции мы отдали многое. Об этом говорится в обращении начальника Полиции Армении Владимира Гаспаряна к согражданам.

В заявлении Гаспаряна, в частности, говорится о том, что он не хотел бы касаться правовой стороны последних событий, поскольку Полиция неоднократно делала заявления по данному вопросу. "Полиция выше политики и вне политических процессов", - отмечает Гаспарян.

Совместными усилиями, как отмечает Владимир Гаспарян, народ построил Государство, а "Полиция является гарантом стабильности, мира и покоя этого Государства". "Полиция является гражданином этого государства, а не представителем власти или оппозиции. И попытки склонить полицию на ту или иную сторону увеличивают раскол, в котором можем оказаться все мы>, - отмечается в обращении.

Как напомнил глава Полиции РА, для построения государства были отданы тысячи жизней, а обрушиться оно может за считанные часы, что недопустимо. "Попытки заставить защитника родины пойти на предательство не могут оправдать никакую цель", - подчеркнул Гаспарян.

Отметим, ранее оппозиционеры, в том числе лидер движения Никол Пашинян сообщил, что ряд сотрудников Полиции, а также Следственного комитета написали заявление об уходе и примкнули к протестному движению.