Среда, 25 Апреля 2018 20:59

АрмИнфо. Армянский народ, наученный горьким опытом, не доверяет парламенту и парламентским выборам. Об этом с трибуны на площади Республики заявил член партии "Гражданский договор" и Совета старейшин Еревана Эдуард Агаджанян.

По словам активиста, в настоящее время армянскому народу приходиться довериться лишь себе. Исходя из этого, как указал Агаджанян, народ не может согласиться на предложение и.о. премьер-министра Карена Карапетяна о проведении внеочередных выборов и избрания главы правительства в парламенте. "Будущего премьер будет выбирать только народ",- указал он.

Активист движения "Сделай шаг" Давид Санасарян, в свою очередь отметил, что только народ Армении и никто другой не имеют право решать его дальнейшую судьбу, намекнув на разговоры о возможном спонсорстве протестного движения со стороны России или Запада. Он так же призвал не пугать и не шантажировать народ возможными угрозами в Арцахе из-за внутриполитической напряженности в Армении. "Мы любим Ацах, а противник, увидев наше единство, не посмеет напасть на Арцах. Мы построим такую страну, чтобы все те, кто в свое время мигрировали из республики, вернулись на родину", - заявил он.

Отметим, что согласно поступившей только что информации, фракция "Елк" приняла решение о выдвижении кандидатуры лидера оппозиционного движения, руководителя партии "Гражданский договор", депутата Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении.