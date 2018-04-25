Ранее АрмИнфо сообщало об освобождении от занимаемой должности заместителя министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения Армана Хачатряна, опять же по собственному заявлению. Сегодня подал в отставку и министр по вопросам спорта и молодежи Грачья Ростомян, представляющий партию «Процветающая Армения», присоединившуюся к движению гражданского неповиновения.

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