Среда, 25 Апреля 2018 19:23

АрмИнфо. И.о. премьера Армении Карен Карапетян и глава делегации ЕС в РА Петр Свитальский сегодня обсудили внутриполитический кризис в Армении. Как сообщает пресс-служба правительства, собеседники подчеркнули важность разрешения сложившейся ситуации в рамках конституции и диалога.

Касаясь своего обращения к президенту Армении Армену Саркисяну об организации диалога со всеми парламентскими и внепарламентскими политическими силами, Карен Карапетян заявил, что все вопросы могут быть обсуждены за столом переговоров.

Петр Свитальский, в свою очередь, заявил, что он проводит встречи с представителями всех заинтересованных сторон. При этом Посол подчеркнул важность достижения взаимовыгодного решения для разрешения создавшейся ситуации.