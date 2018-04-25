Среда, 25 Апреля 2018 18:58

АрмИнфо.Партия АРФ Дашнакцутюн приостановила свое участие в коалиции с правящей Республиканской партией Армении (РПА).

Как говорится в партийном заявлении, поступившем в АрмИнфо, в результате всенародного движения в Армении создалась ситуация, которая уже несколько дней подряд держит все общество в напряжении. “К счастью, до этого момента удалось избежать худших вариантов разрешения ситуации. В течение последних дней АРФД прилагала последовательные усилия для формирования атмосферы единомыслия, для нахождения разумных решений, вытекающих из интересов народа, посредством диалога», – говорится в заявлении. Как считает АРФД, далее так долго продолжаться не может. “Могут возникнуть серьезные вызовы. Уверены, что создавшаяся ситуация может разрешиться исключительно в рамках конституции и закона. Учитывая сложившуюся ситуацию, заявляем о приостановлении нашего членства в политической коалиции», - говорится в заявлении.

Таким образом, Национальное Собрание должно избрать премьера, пользующегося доверием народа. Программа сформированного последним правительства должна преследовать следующие цели: “разрядить внутриполитическую напряженность, преодолеть политический кризис, гарантировать решение накопленных проблем и подготовить проведение демократических внеочередных парламентских выборов”, - заявила АРФД.

Ранее сообщалось, что двое депутатов парламента Армении от АРФ «Дашнакцутюн» заявили о том, что присоединяются к инициированному НиколомПашиняном движению. «Согласно данному моим избирателям обещанию, я присоединяюсь к моему народу. Это мое личное решение. Призываю проявить максимальную сдержанность, не идти на провокации. Пусть победит народ!» - написал на своей странице в Facebook депутат Андраник Карапетян. О присоединения к движению заявил также другой депутат АРФД Сурен Манукян.