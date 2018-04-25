Среда, 25 Апреля 2018 18:47

АрмИнфо.Известный рок-музыкант, солист System of A Down Серж Танкян назвал причину своего неприезда в Армению во время мирных акций гражданского неповиновения. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Вы слышыте мой голос - я действительно очень болен, поэтому не в состоянии путешествовать. Сейчас я пробую побыстрее восстановить здоровье, чтобы в скором времени приехать в Армению. Мира Вам», - написал он.

Рок-музыкант опубликовал свое последнее интервью Radio Free Europe, где говорил об отставке Сержа Саргсяна. «Рад, что все это произошло мирным путем. Но изменения в стране должны быть продолжительными», -заявил Танкян в интервью.