Среда, 25 Апреля 2018 18:25

АрмИнфо. Согласно результатам проведенной проверки Контрольной палаты РА были выявлены ряд правонарушений государственных интересов, в частнсоти по использованию выделенных из госбюжета средств и управлению госимуществом ГНКО <Национальный парк Севана> Министерства охраны природы РА.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры, было выявлено, что должностные лица ГНКО, исходя из личных интересов, не выполнили своих служебных обязательств. В частности, в полном объеме приняли работы, которые были выполнены частично, что нанесло существенный ущерб интересам госимущества; подписали и подтвердили официальные документы, содержащие явно ложную информацию: исполнительные акты, протоколы сдачи-приема.

<Учитывая, что в вышеперечисленных правонарушениях содержатся элементы преступности, Управление по защите интересов госимущества Генпрокуратуры РА возбудила уголовное дело согласно 308 и 314 статьи I части Уголовного кодекса РА>, - говорится в сообщении ведомства. Предварительное расследование поручено Следственному комитету РА.