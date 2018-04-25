Среда, 25 Апреля 2018 18:25

АрмИнфо. Партия <Наследие>, будучи у истоков народного движения, и сегодня продолжает бороться вместе с гражданами РА и соотечественниками во благо армянского народа, говорится в партийном заявлении.

«Мы отвергаем любые попытки Республиканской партии оставаться у власти. Партия отказалась от встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном, мотивирова это тем, что они партия убеждена в необходимости формирования временного правительства и проведения внеочередных парламентских выборов. А об этом может вести переговоры исключительно уполномоченный народом, собравшимся на площади, представитель», отмечается в заявлении.