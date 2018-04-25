Среда, 25 Апреля 2018 18:23

АрмИнфо.Второй депутат из партии АРФД "Дашнакцутюн" капитулировал: Андраник Карапетян примкнул к движению Пашиняна.

Как написал Карапетян на своей страничке в Facebook, он примкнул к народному движению, исходя из воли своего избирателя. "Пусть победит сильнейший",- написал он.

Отметим, что Карапетян избран по рейтинговой системе из Армавирской области.

Ранее о своей консолидации с Пашиняном заявил другой депутат от АРФД из Тавушской области Сурен Манукян.

"Дашнакцутюн" является коалиционным партнером Республиканской партии, однако она также заявила, что в настоящее время рассматривает возможность выдвижения своего кандидата на посту премьера, либо поддержки кандидатуры Пашиняна.

Отметим, что сегодня в отставку уже подал и.о. министра спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян, а также замминистра транспорта и связи Армен Хачатрян.