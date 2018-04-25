Среда, 25 Апреля 2018 18:22

АрмИнфо. Министерство иностранных дел России выступило с заявлением по ситуации в Армении.

"Продолжаем внимательно следить за развитием внутриполитической обстановки в Армении, с которой нас связывают исторические традиции дружбы, масштабное разностороннее сотрудничество и отношения союзнического взаимодействия. Надеемся, что ситуация будет развиваться исключительно в правовом, конституционном поле, а все политические силы проявят ответственность и готовность к конструктивному диалогу. Убеждены, что скорейшее возвращение жизни в стране в нормальное русло и восстановление общественного согласия отвечают коренным интересам братской Армении", - отмечается в послании МИД России.

Заметим, что ранее лидер движения "Сделай шаг", депутат Никол Пашинян заявил о намерении провести встречи с послами России и США в

РА для обсуждения внутриполитической ситуации в республике.

Он также выразил готовность и далее развивать союзнические отношения с Москвой.

Завершающий миссию в Армении посол России Иван Волынкин в беседе с корреспондентом АрмИнфо подтвердил факт поступления соответствующего запроса в дипмиссию от Пашиняна. "Соответствующее прошение поступало, но встречи пока еще не было, но она ожидается до конца дня", - сказал Волынкин.